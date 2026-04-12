Inaugurato un terzo locale de L’Industrie Pizzerie a New York, il giovane titolare Massimo Laveglia è stato nostro ospite

Nell’appuntamento con i “Salernitani nel mondo” di domenica 12 aprile 2026, in collegamento da New York, Massimo Laveglia, giovane pizzaiolo, con origini in provincia di Salerno, genitori originari di Sanza e di Rofrano.
Massimo, già titolare di due pizzerie a Brooklyn e nel West Village, prima di Pasqua ne ha inaugurata una terza a Little Italy. Tutte si chiamano L’Industrie Pizzerie, dove si può mangiare una delle migliori pizze made in Italy.
Massimo è partito da zero, iniziando a sperimentare nel mondo della pizza ed ora gestisce tre locali.
Ascolta
Massimo Laveglia da New York
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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