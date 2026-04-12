Inaugurato un terzo locale de L’Industrie Pizzerie a New York, il giovane titolare Massimo Laveglia è stato nostro ospite

12/04/2026 Cultura, Primo Piano Nessun commento
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Nell’appuntamento con i “Salernitani nel mondo” di domenica 12 aprile 2026, in collegamento da New York, Massimo Laveglia, giovane pizzaiolo, con origini in provincia di Salerno, genitori originari di Sanza e di Rofrano.

Massimo, già titolare di due pizzerie a Brooklyn e nel West Village, prima di Pasqua ne ha inaugurata una terza a Little Italy. Tutte si chiamano L’Industrie Pizzerie, dove si può mangiare una delle migliori pizze made in Italy.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Massimo è partito da zero, iniziando a sperimentare nel mondo della pizza ed ora gestisce tre locali.
Ascolta
Massimo Laveglia da New York
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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