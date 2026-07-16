Inaugurato stamani a Roscigno, il presidio territoriale dei vigili del Fuoco.

Inaugurato stamani a Roscigno, ma già attivo dallo scorso 6 luglio, e lo sarà fino al prossimo 15 settembre, il presidio territoriale dei vigili del Fuoco.
Dalle 8 alle 20 e sarà un riferimento importante non solo per Roscigno ma per tutta l’area della Valle del Calore e degli alburni spesso interessato da numerosi incendi.
Al microfono di Vito Sansone, il sindaco di Roscigno Pino Palmieri e Nino Bartiromo, caposquadra esperto Vigili del Fuoco e responsabile del presidio.
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