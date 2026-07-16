Inaugurato stamani a Roscigno, il presidio territoriale dei vigili del Fuoco.

16/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Inaugurato stamani a Roscigno, ma già attivo dallo scorso 6 luglio, e lo sarà fino al prossimo 15 settembre, il presidio territoriale dei vigili del Fuoco.

Dalle 8 alle 20 e sarà un riferimento importante non solo per Roscigno ma per tutta l’area della Valle del Calore e degli alburni spesso interessato da numerosi incendi. 

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Al microfono di Vito Sansone, il sindaco di Roscigno Pino Palmieri e Nino Bartiromo, caposquadra esperto Vigili del Fuoco e responsabile del presidio. 

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roscigno
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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