Inaugurato il nuovo Terminal Ovest di Aviazione Generale dell’aeroporto salernitano

E’ stato inaugurato questa mattina il nuovo Terminal Ovest di Aviazione Generale dell’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, alle 10.00, alla presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e della stampa.
Nel corso dell’evento anche la presentato lo studio “Quali prospettive per l’Aeroporto di Salerno”, a cura del Prof. Stefano Paleari, tra i massimi esperti internazionali nel settore del trasporto aereo.
Intanto il presidente della Regione, Fico, ha ribadito che sulla tassa di imbarco, l’addizionale comunale per i diritti di imbarco sarà cancellata. “Noi riusciremo, – ha detto – tramite la Regione, a finanziare direttamente il Comune di Pontecagnano per quello che in realtà perderebbe come tassa d’imbarco. Noi – ha sottolineato Fico – vogliamo far sì che tutto il sistema aeroportuale campano si sviluppi nel migliore dei modi, e oggi è un passaggio importante aggiuntivo proprio per dare un maggiore slancio anche a un territorio che merita tanto. Stiamo facendo un piano integrato tra i due aeroporti come sistema aeroportuale campano. Sono previsti grandi investimenti e quindi continuiamo a lavorare per lo sviluppo del territorio”.
Al microfono di Alessandro Mazzaro, Il presidente Fico e l’assessore al turismo, Enzo Maraio
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nuovo terminal aeroporto
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Queste invece le dichiarazioni di Carlo Borgomeo, presidente di Gesac, e del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca
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aeroporto
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