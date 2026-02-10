Inaugurato il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale di Oliveto Citra

E’ stato inaugurato questa mattina il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra. Ampio spazio è riservato al triage, ci sono anche due stanze dedicate ai Codici Arancio e Rosso.
La Lobby conta quattro postazioni e l’intera struttura è strategicamente posizionata a ridosso con la Rianimazione e il Telestroke, l’innovativa presa in carico in telemedicina dei pazienti a rischio di Ictus.
Il nuovo Pronto Soccorso è un presidio che abbraccia le realtà territoriali di Alta Irpinia – Tanagro – Alburni – Alto Sele e il territorio Lucano confinante, offrendosi come luogo di prossimità in un ampio contesto territoriale e andando a soddisfare il fabbisogno di salute di numerosi cittadini: la struttura rilancia l’ospedale cittadino come cuore pulsante della sanità locale, pronta ad accogliere i cittadini di un vasto territorio circostante.
Il metaprogetto, così definito dal Direttore Generale dell’Asl Salerno Gennaro Sosto, contestualizza l’ospedale in una situazione territoriale complessa, con l’obiettivo di garantire l’equità nell’accesso alle cure a tutti i cittadini che usufruiscono di questo polo: un ospedale che attrae numerosi punti regionali e provinciali e punto focale di erogazione dei servizi sanitari della Valle del Sele.
