Inaugurato a Salerno l’Albero della Pace nel Parco del Mercatello. Le parole dell’assessore Natella

22/09/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
È stato inaugurato questa mattina a Salerno, l’Albero della Pace al Parco del Mercatello, simbolo che ufficializza Salerno come Capitale Italiana della Pace 2025. La struttura in acciaio, realizzata dalle Officine Cerrato, è stata donata al Comune dall’associazione Momenti Eventi.

L’opera rappresenta un impegno permanente della città a sostegno della pace per tutti i popoli.

Presenti alla cerimonia, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, dell’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Bellandi, dell’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno, Gaetana Falcone e l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Natella intervenuto a Radio Alfa. 

