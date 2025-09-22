Inaugurato a Salerno l’Albero della Pace nel Parco del Mercatello. Le parole dell’assessore Natella

È stato inaugurato questa mattina a Salerno, l’Albero della Pace al Parco del Mercatello, simbolo che ufficializza Salerno come Capitale Italiana della Pace 2025. La struttura in acciaio, realizzata dalle Officine Cerrato, è stata donata al Comune dall’associazione Momenti Eventi.
L’opera rappresenta un impegno permanente della città a sostegno della pace per tutti i popoli.
Presenti alla cerimonia, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, dell’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Bellandi, dell’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno, Gaetana Falcone e l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Natella intervenuto a Radio Alfa.
