Inaugurato a Salerno l’Hub delle Donazioni – Emporio Solidale, Agostino Braca (Sodalis Csv) ci ha spiegato gli scopi

E’ stato inaugurato ieri a Salerno l’Hub delle Donazioni – Emporio Solidale, un nuovo e importante presidio sociale per il territorio Salernitano. L’iniziativa, promossa da Sodalis CSV Salerno, nasce come risposta concreta all’aumento delle povertà sul territorio.
L’Emporio presso la Casa del Volontariato, in Via Filippo Patella, nasce come un hub logistico e umano volto a ottimizzare la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità, promuovendo un modello di welfare di comunità basato sulla dignità della persona e sulla lotta allo spreco.
L’Hub non sarà soltanto un centro di stoccaggio logistico, ma un vero e proprio cuore pulsante di solidarietà, capace di ottimizzare la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità a favore delle famiglie in difficoltà, attraverso la rete delle associazioni locali. La realizzazione di questo importante presidio è stata resa possibile grazie al sostegno dei fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese. Per saperne di più e per fare il punto sulla situazione delle difficoltà economiche delle famiglie salernitane abbiamo ospitato il presidente di Sodalis CSV, Agostino Braca.
Ascolta
Agostino Braca su emporio solidale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.