Inaugurati i lavori per il Polo Agroalimentare a Salerno. Le parole di De Luca

05/09/2025 Attualità, Economia, Primo Piano

“È un intervento di ampliamento di una struttura importante dal punto di vista del commercio, non solo per quanto riguarda l’ittico, ma anche l’ortofrutticolo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca in occasione dell’avvio dei lavori di ammodernamento del Centro Agroalimentare nella Zona Industriale di Salerno per i quali è previsto “un investimento di 10 milioni di euro del PNRR”.

“Questo intervento prevede la realizzazione di un impianto di videosorveglianza, l’ampliamento dei capannoni, l’ampliamento del numero dei punti vendita, l’ampliamento delle aree di parcheggio. Un intervento davvero importante che può avere anche una prospettiva per eventi fieristici”, ha spiegato l’ex sindaco di Salerno. “Con la nascita dell’aeroporto è chiaro che c’è un incentivo anche all’export del nostro prodotto agroalimentare”. L’intervento dovrebbe essere completato entro il mese di maggio.

Le parole di De Luca al microfono di Alessandro Mazzaro. 

Ascolta
lavori polo agroalimentare
