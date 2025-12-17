Inaugurata a Salerno, una panchina verde dedicata a Melania Rea uccisa con 35 coltellate

17/12/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Una panchina verde in memoria di Melania Rea è stata inaugurata in Piazza Trucillo, a ridosso della scuola Matteo Mari. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Salerno con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema del femminicidio coinvolgendo direttamente il mondo scolastico e le istituzioni locali. Alla cerimonia erano presenti il vicesindaco Paky Memoli, gli assessori Gaetana Falcone e Rocco Galdi, e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Barra Mari”, Maria Ida Chiumiento. 

Il significato dell’installazione è stato illustrato dalla vicesindaca Paky Memoli, che ha posto l’accento sulle vittime secondarie dei femminicidi: gli orfani. La panchina è infattu dedicata a Melania Rea ma anche a sua figlia Vittoria, che a soli 18 mesi ha perso la madre, uccisa con 35 fendenti.

Ascolta
panchina verde per Melania Rea
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento