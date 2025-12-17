Inaugurata a Salerno, una panchina verde dedicata a Melania Rea uccisa con 35 coltellate

Una panchina verde in memoria di Melania Rea è stata inaugurata in Piazza Trucillo, a ridosso della scuola Matteo Mari. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Salerno con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema del femminicidio coinvolgendo direttamente il mondo scolastico e le istituzioni locali. Alla cerimonia erano presenti il vicesindaco Paky Memoli, gli assessori Gaetana Falcone e Rocco Galdi, e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Barra Mari”, Maria Ida Chiumiento.
panchina verde per Melania Rea
