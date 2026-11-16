Inaugurata la sottosezione di Giffoni Valle Piana del CAI Salerno, presente il Presidente del GAL Colline Salernitane

Inaugurata la sottosezione di Giffoni Valle Piana del CAI Salerno: Il Presidente del GAL e Sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano: «L’ inaugurazione della sottosezione del CAI Salerno è un vanto per Giffoni. Il territorio, la natura ed i sentieri sono un patrimonio da vivere, valorizzare e tutelare».
Domenica 15 novembre è stata inaugurata la sottosezione di Giffoni Valle Piana del Club Alpino Italiano (CAI) di Salerno, presieduta da Giandomenico Amoroso, una storia e tradizione, quella del CAI, di oltre 160 anni, che caratterizzano questa associazione come presidio dedicato alla promozione della cultura della montagna, alla valorizzazione dei percorsi naturalistici ed alla tutela del patrimonio ambientale.
Alla cerimonia di inaugurazione è sato invitato anche il GAL Colline Salernitane, che ha partecipato con il Presidente, Antonio Giuliano, il Direttore Eligio Troisi ed i dipendenti Ilaria Duccilli e Salvatore Mancino.
Nel corso dell’iniziativa, il presidente Giuliano ha portato gli auguri di buon lavoro ed ha espresso parole di apprezzamento per la nascita della nuova sottosezione, sottolineandone il valore per l’intera comunità: «La sottosezione CAI è un vanto per Giffoni. Grazie a voi per aver scelto di essere presenti nella nostra città. Vivere la nostra natura significa anche recuperare le tradizioni, imparare a conoscerla, rispettarla e custodirla. Dobbiamo promuovere una frequentazione consapevole dei nostri luoghi, capace di coniugare attività all’aria aperta, tutela ambientale e sviluppo turistico ed in questo il CAI sarà, sicuramente, una “guida” utile ed autorevole».
Nel suo intervento, Giuliano ha inoltre ricordato il lavoro portato avanti dal GAL Colline Salernitane con il Cammino dei Picentini, circa 104 chilometri, un progetto approvato e finanziato dalla Regione Campania che unisce l’intero territorio, i 10 comuni dell’area Leader, per rafforzare l’organizzazione turistica dell’area, favorire la conoscenza dei borghi e delle bellezze naturalistiche e promuovere l’offerta turistica dei Pientini
Il Direttore Eligio Troisi, ha voluto sottolineare il valore della collaborazione istituzionale con il Club Alpino Italiano, ricordando che « il GAL ha già sottoscritto, in data 10 giugno 2026, una convenzione con il CAI di Salerno per la gestione e manutenzione del Cammino dei Picentini, ed ha annunciato che « nei prossimi giorni, mentre si procederà alla progettazione esecutiva ed alla acquisizione dei pareri ambientali e paesaggistici per procedere agli interventi di segnaletica e cartellonistica, si costituirà, partendo dal CAI, un tavolo di consultazione con tutte le associazioni del territorio per supportare, con la loro conoscenza, esperienza e passione, il lavoro che il GAL andrà ad implementare. Un segnale chiaro e definitivo per rafforzare ogni forma di coesione territoriale affiché il territorio Picentino possa trovare le ragioni per esprimersi con una sola offerta turistica, per quanto articolata con tutte le peculiarità e le autonomie, a scala comunale, ma che possa essere in grado di evitare frammentazioni del nostro potenziale turistico- rurale che ormai ci viene riconosciuto a tutti i livelli.
In tutto ciò, il CAI può essere un interlocutore fondamentale per promuovere una fruizione consapevole del Cammino e garantire anche attenzione alla sua manutenzione e valorizzazione, diffondendo la cultura del rispetto delle montagne e degli ambienti naturali».
Domenica 15 novembre è stata inaugurata la sottosezione di Giffoni Valle Piana del Club Alpino Italiano (CAI) di Salerno, presieduta da Giandomenico Amoroso, una storia e tradizione, quella del CAI, di oltre 160 anni, che caratterizzano questa associazione come presidio dedicato alla promozione della cultura della montagna, alla valorizzazione dei percorsi naturalistici ed alla tutela del patrimonio ambientale.
Alla cerimonia di inaugurazione è sato invitato anche il GAL Colline Salernitane, che ha partecipato con il Presidente, Antonio Giuliano, il Direttore Eligio Troisi ed i dipendenti Ilaria Duccilli e Salvatore Mancino.
Nel corso dell’iniziativa, il presidente Giuliano ha portato gli auguri di buon lavoro ed ha espresso parole di apprezzamento per la nascita della nuova sottosezione, sottolineandone il valore per l’intera comunità: «La sottosezione CAI è un vanto per Giffoni. Grazie a voi per aver scelto di essere presenti nella nostra città. Vivere la nostra natura significa anche recuperare le tradizioni, imparare a conoscerla, rispettarla e custodirla. Dobbiamo promuovere una frequentazione consapevole dei nostri luoghi, capace di coniugare attività all’aria aperta, tutela ambientale e sviluppo turistico ed in questo il CAI sarà, sicuramente, una “guida” utile ed autorevole».
Nel suo intervento, Giuliano ha inoltre ricordato il lavoro portato avanti dal GAL Colline Salernitane con il Cammino dei Picentini, circa 104 chilometri, un progetto approvato e finanziato dalla Regione Campania che unisce l’intero territorio, i 10 comuni dell’area Leader, per rafforzare l’organizzazione turistica dell’area, favorire la conoscenza dei borghi e delle bellezze naturalistiche e promuovere l’offerta turistica dei Pientini
Il Direttore Eligio Troisi, ha voluto sottolineare il valore della collaborazione istituzionale con il Club Alpino Italiano, ricordando che « il GAL ha già sottoscritto, in data 10 giugno 2026, una convenzione con il CAI di Salerno per la gestione e manutenzione del Cammino dei Picentini, ed ha annunciato che « nei prossimi giorni, mentre si procederà alla progettazione esecutiva ed alla acquisizione dei pareri ambientali e paesaggistici per procedere agli interventi di segnaletica e cartellonistica, si costituirà, partendo dal CAI, un tavolo di consultazione con tutte le associazioni del territorio per supportare, con la loro conoscenza, esperienza e passione, il lavoro che il GAL andrà ad implementare. Un segnale chiaro e definitivo per rafforzare ogni forma di coesione territoriale affiché il territorio Picentino possa trovare le ragioni per esprimersi con una sola offerta turistica, per quanto articolata con tutte le peculiarità e le autonomie, a scala comunale, ma che possa essere in grado di evitare frammentazioni del nostro potenziale turistico- rurale che ormai ci viene riconosciuto a tutti i livelli.
In tutto ciò, il CAI può essere un interlocutore fondamentale per promuovere una fruizione consapevole del Cammino e garantire anche attenzione alla sua manutenzione e valorizzazione, diffondendo la cultura del rispetto delle montagne e degli ambienti naturali».
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