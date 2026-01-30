In arrivo fondi per gli studentati, una speranza per l’ex Ostello di Salerno? Il parere di Giovanni Ragone

In Campania potrebbero essere aperti nuovi 10mila posti per gli studenti.
L’obiettivo della Regione arriva dopo la decisione di Cassa Depositi e Prestiti ha aperto un importante avviso pubblico destinato a potenziare l’offerta di alloggi per studenti universitari in Italia. L’iniziativa rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e punta a facilitare l’accesso a residenze a canoni calmierati grazie a contributi finanziari messi a disposizione per la costruzione o ristrutturazione di studentati.
Obiettivo è creare nuovi posti letto per studenti universitari, aumentando l’offerta di alloggi a prezzi contenuti e sostenendo il diritto allo studio. Il bando prevede contributi a fondo perduto destinati a soggetti pubblici e privati che intendono realizzare o trasformare immobili in residenze per studenti.
L’iniziativa è finanziata con risorse del Pnrr (“Fondo per gli alloggi destinati agli studenti” – M4.C1. Investimento 5). La dotazione finanziaria complessiva è di 599 milioni di euro di cui una buona parte destinati al Mezzogiorno.
Possono presentare domanda sia enti pubblici (come università, enti per il diritto allo studio e amministrazioni locali) sia soggetti privati (imprese, fondazioni, enti religiosi o persone fisiche).
Il Bando potrebbe essere un’ottima opportunità per recuperare la sede dell’ex Ostello di via Canali e trasformarlo in uno studentato. Ne abbiamo parlato con Giovanni Ragone, socio onorario Aegee Salerno, primi a maggio dello scorso anno a lanciare questa idea.
