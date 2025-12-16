In Vaticano il Presepe artistico donato dalla Diocesi di Nocera-Sarno. A Radio Alfa il Vescovo mons. Giudice

I fedeli della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno incontrano Papa Leone.
Ieri in Vaticano, nell’Aula Paolo VI, la delegazione della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, con i rappresentati dei Comuni dell’Agro Nocerino-Sarnese è stata ricevuta in udienza da Papa Leone XIV per la presentazione ufficiale dei doni, in particolare, il Presepe artistico donato dalla Diocesi. Il Papa ha incontrato il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, il curatore del progetto, Angelo Santitoro, direttore dell’Ufficio Beni culturali ed edilizia di culto della diocesi e il direttore dell’Ufficio delle Comunicazioni sociali della diocesi, Salvatore D’Angelo. Oltre 4mila i fedeli giunti a Roma dall’agro per l’inaugurazione del presepe, progettato e sviluppato alla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno.
La scena è impostata su un rettangolo di 17×12 mt, con un’altezza massima di 7,70 mt. Presenta elementi caratteristici del territorio, come il Battistero di Santa Maria Maggiore di Nocera Superiore, la fontana Helvius di Sant’Egidio del Monte Albino e i tipici cortili dell’Agro Nocerino-Sarnese; elementi architettonici abitati da Sant’Alfonso Maria de Liguori, dai Servi di Dio Don Enrico Smaldone e Alfonso Russo, il tutto arricchito da simboli ed elementi che esaltano il patrimonio immateriale ed enogastronomico tipici del territorio. Tra le scene, uno spaccato del Battistero a sinistra, una Casa dei cortili a destra; in primo piano la fontana Helvius, sovrastata dallo stemma con il noce, simbolo dell’università di Nocera dei Pagani. Ogni elemento ha un significato preciso e conduce lo sguardo verso il centro: la Natività. La pavimentazione propone le antiche vie romane in lastre di pietre. Su di essa sono stati ancorati i pastori ad altezza naturale con alcune figure di animali.
L’idea è stata quella di unire arte e spiritualità in una scenografia che ricorda fede e tradizione. Sulle emozioni vissute ieri in Vaticano, abbiamo ascoltato le parole del vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice
