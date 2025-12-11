In un libro la travagliata vicenda di Agnese Di Sarli, vittima di un matrimonio fantasma. Il suo racconto

E’ raccontata in un libro dal titolo “Rosso amarone” la storia di Agnese Di Sarli, infermiera originaria di Teggiano, vittima di una diabolica truffa ad opera dell’uomo che lei aveva conosciuto e poi sposato nel 2011, convinta che si trattasse di un funzionario della Polizia di Stato, residente a Roma.
Da Agnese, divenuta sua moglie, si fece prestare importanti somme di denaro con la scusa di dover ristrutturare degli appartamenti nella Capitale. Si appropriò anche di alcuni gioielli. Fu poi smascherato nell’ottobre 2012 dagli agenti della Squadra Mobile di Roma che lo sorpresero con una divisa della Polizia di Stato, trovando documenti falsi e domande d’impiego negli uffici del Senato e della Camera.
Per ottenere la separazione legale dal marito non è stato semplice. Ha dovuto lottare con tenacia e caparbietà. Ha raccontato la sua vicenda anche alle tv nazionali rivolgendo un appello all’allora presidente della Repubblica Napolitano per ottenere l’annullamento del matrimonio. E’ riuscita ad ottenere il divorzio solo solo nel 2024.
Il libro di Agnese Di Sarli vuole essere la testimonianza di una donna che “come l’arcobaleno non è fatta solo di luce ma porta con sé anche ombre, tempeste e sfumature che cambiano con il tempo”. Una donna che ha scelto di rialzarsi.
Il libro sarà presentato a Teggiano, il 14 dicembre, alle 18.15, al Centro Parrocchiale Pier Giorgio Frassati nella frazione Prato Perillo. Agnese Di Sarli, questa mattina, ce ne ha parlato in diretta.
Agnese Di Sarli racconta la sua travagliata vicenda
