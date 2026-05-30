In sella ad uno scooter impattano contro un muretto, due uomini di Castellabate perdono la vita a Capaccio-Paestum

30/05/2026 Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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Tragedia della strada all’alba di oggi a Capaccio-Paestum: due persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo via Poseidonia, nella località Laura. Le vittime viaggiavano in sella ad uno scooter quando, per cause in fase di accertamento, il mezzo si è schiantato contro il muro di recinzione di una villetta.

Un impatto che non ha lasciato scampo al 27enne, Osvaldo Di Giaimo residente a Castellabate, e al 39enne Cristian Ventura, originario di Catania, ma residente nel comune cilentano. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso dei due uomini. Presenti anche i carabinieri ai quali sono affidati i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

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“Un bruttissimo risveglio per Castellabate. Un altro drammatico incidente stradale colpisce la nostra comunità. La notizia della prematura scomparsa di Osvaldo e Cristian ci rattrista profondamente. In questo momento di grande dolore il nostro abbraccio più sentito va alle rispettive famiglie e a tutti coloro che volevano bene a questi ragazzi”. Così il sindaco di Castellabate Marco Rizzo.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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