In sanità la coperta è corta. Il punto con Massimiliano Voza, Cardiologo, responsabile FP CGIL medici ASL Salerno 

La fondazione GIMBE denuncia sulla Legge Finanziaria che “in sanità la coperta è corta. Solo briciole a medici ed infermieri”.
Con la nuova Manovra finanziaria la spesa sanitaria scenderà sotto il 6% del PIL che l’OMS definisce come soglia di pericolo per l’equità delle cure.
Non si ferma quindi l’emorragia di medici e sanitari dai nostri ospedali che continuano a scappare all’estero. Siamo all’inesorabile destino del servizio pubblico? Lo abbiamo chiesto a Massimiliano Voza, Cardiologo, responsabile FP CGIL medici ASL Salerno
Ascolta
Voza su sanità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.