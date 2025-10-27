In sanità la coperta è corta. Il punto con Massimiliano Voza, Cardiologo, responsabile FP CGIL medici ASL Salerno 

27/10/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
La fondazione GIMBE denuncia sulla Legge Finanziaria che “in sanità la coperta è corta. Solo briciole a medici ed infermieri”.

Con la nuova Manovra finanziaria la spesa sanitaria scenderà sotto il 6% del PIL che l’OMS definisce come soglia di pericolo per l’equità delle cure.

Non si ferma quindi l’emorragia di medici e sanitari dai nostri ospedali che continuano a scappare all’estero. Siamo all’inesorabile destino del servizio pubblico? Lo abbiamo chiesto a Massimiliano Voza, Cardiologo, responsabile FP CGIL medici ASL Salerno 
AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

