In Regione, audizioni in Commissione Sanità su assistenza psicologica in oncologia. Il punto con Tommaso Pellegrino

29/08/2025 Attualità, Politica, Primo Piano Nessun commento

In Regione, audizioni in Commissione Sanità su Pdl per l’assistenza psicologica ai pazienti oncologici.

Si sono svolte in Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Campania le audizioni relative alla proposta di legge “Disposizioni per l’istituzione, il potenziamento e l’integrazione dei servizi di assistenza psicologica ai pazienti oncologici”, presentata dal consigliere regionale Tommaso Pellegrino insieme ai colleghi Massimiliano Manfredi, Bruna Fiola e Vincenzina Alaia. Abbiamo voluto capirne di più con Tommaso Pellegrino, Capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale.
