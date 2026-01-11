In radio il nuovo singolo di Tiziano Ferro “Sono un grande”, scritto anche da Simone Cremonini che vive ad Atena Lucana. L’intervista

11/01/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia
Da venerdì in radio il nuovo singolo di Tiziano Ferro, “Sono un grande”, brano che ha dato anche il titolo all’ultimo disco dell’artista.
“Sono un grande” è stato scritto da Tiziano Ferro, Roberto Casalino e da Simone Cremonini. Quest’ultimo, di origini toscane, da alcuni anni si è trasferito ad Atena Lucana dove vive con la moglie. Ed è proprio nello studio di Atena Lucana che Cremonini dà vita alle canzoni.
“Sono un grande” rappresenta un profondo legame tra Ferro e il suo pubblico: “L’unico obbligo che ho sempre avuto nei confronti di chi mi ascolta è la verità, in maniera quasi brutale. Anche se non sento di essere un grande mettiamolo tra le opzioni, tra la lista di cose che posso, che possiamo essere. Questo è il disco delle supposizioni che poi diventano nuove affermazioni di vita e questa canzone è qui per ricordarmelo, per ricordarcelo” così Tiziano Ferro.
Ascolta Simone Cremonini.

Ascolta
Cremonini su “sono un grande”
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

Lascia un Commento