In radio il nuovo singolo di Tiziano Ferro “Sono un grande”, scritto anche da Simone Cremonini che vive ad Atena Lucana. L’intervista

Da venerdì in radio il nuovo singolo di Tiziano Ferro, “Sono un grande”, brano che ha dato anche il titolo all’ultimo disco dell’artista.
“Sono un grande” è stato scritto da Tiziano Ferro, Roberto Casalino e da Simone Cremonini. Quest’ultimo, di origini toscane, da alcuni anni si è trasferito ad Atena Lucana dove vive con la moglie. Ed è proprio nello studio di Atena Lucana che Cremonini dà vita alle canzoni.
“Sono un grande” rappresenta un profondo legame tra Ferro e il suo pubblico: “L’unico obbligo che ho sempre avuto nei confronti di chi mi ascolta è la verità, in maniera quasi brutale. Anche se non sento di essere un grande mettiamolo tra le opzioni, tra la lista di cose che posso, che possiamo essere. Questo è il disco delle supposizioni che poi diventano nuove affermazioni di vita e questa canzone è qui per ricordarmelo, per ricordarcelo” così Tiziano Ferro.
Ascolta Simone Cremonini.
Ascolta
Cremonini su “sono un grande”
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.