In litoranea a Pontecagnano il mare è ostaggio di inquinatori. La denuncia di Vincenzo Bottiglieri Usb Pensionati

18/06/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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In litoranea a Pontecagnano il mare è ostaggio di inquinatori che non smettono di sversare.

Dal fiume a Sud, il Tusciano, spesso arriva schiuma fino al mare. Una situazione non più sostenibile – denuncia il COORDINAMENTO USB PENSIONATI SALERNO – crediamo che le Autorità preposte, tra l’altro già informate, debbano fare ciò che gli compete, anche sanzionando penalmente chi continua indisturbato a giocare con la salute di tutti” commenta a Radio Alfa Vincenzo Bottiglieri COORDINAMENTO USB PENSIONATI SALERNO. Ecco l’intervista
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Bottiglieri su inquinamento
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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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