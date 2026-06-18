In litoranea a Pontecagnano il mare è ostaggio di inquinatori. La denuncia di Vincenzo Bottiglieri Usb Pensionati

In litoranea a Pontecagnano il mare è ostaggio di inquinatori che non smettono di sversare.
Dal fiume a Sud, il Tusciano, spesso arriva schiuma fino al mare. Una situazione non più sostenibile – denuncia il COORDINAMENTO USB PENSIONATI SALERNO – crediamo che le Autorità preposte, tra l’altro già informate, debbano fare ciò che gli compete, anche sanzionando penalmente chi continua indisturbato a giocare con la salute di tutti” commenta a Radio Alfa Vincenzo Bottiglieri COORDINAMENTO USB PENSIONATI SALERNO. Ecco l’intervista
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Bottiglieri su inquinamento
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