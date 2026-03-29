In Germania l’affermazione del pizzaiolo di Agropoli Pietro Cirillo. Insieme al coach De Rosa ci racconta la sua passione

Nella puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 29 marzo 2026, abbiamo ospitato e conosciuto il giovane pizzaiolo Pietro Cirillo, 24 anni, originario di Agropoli, cittadina del Cilento che ha lasciato all’età di 18 anni, per trasferirsi in Germania del Nord. Pietro lavora in una pizzeria della ben nota e storica catena di pizzerie di Vincenzo Capuano. Con Pietro anche il suo mental coach Gaetano De Rosa, originario del napoletano.
Pochi giorni fa hanno partecipato e vinto alle competizioni che si sono svolte alla Fiera INTERNORGA ad Amburgo. L’evento è uno dei principali in Europa per il settore HoReCa (Hotellery, Restaurant e Cafè), che si conferma un palcoscenico centrale per pizzaioli professionisti e l’eccellenza della pizza italiana in Germania.
Pietro Cirillo si è affermato nella categoria pizza contemporanea. Gli eventi non si limitano alle gare, ma includono masterclass e workshop dedicati alla tecnica e all’uso di forni professionali, con la partecipazione di esperti del settore.
Ascolta
Cirillo e De Rosa dalla Germania
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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