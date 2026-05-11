In fiamme capannone di un’azienda di infrastrutture stradali a Sant’Arsenio

Un incendio è divampato, oggi pomeriggio, a Sant’Arsenio, nella zona industriale, nel capannone di un’azienda che opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie e di completamento.
La struttura è parzialmente collassata a causa delle altissime temperature raggiunte. Nessuno è rimasto ferito.
Le fiamme hanno provocato ingenti danni e una densa colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. Emesso un avviso urgente da parte del Comune che dispone, per tutti i cittadini, fino a nuove disposizioni, la chiusura di finestre, lo spegnimento di sistemi di ventilazione, limitazione delle attività all’aperto, e di evitare il consumo di prodotti ortofrutticoli. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incendio che al momento sembrano non essere di natura dolosa.
Sul posto forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e il Nucleo Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose.
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