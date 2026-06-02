In Costiera Amalfitana mancano i pediatri di base, allarme assistenza dal Comitato Pro Sanità. Il punto con La Città di Salerno

02/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

La questione della carenza dei Pediatri di Libera Scelta in Costiera Amalfitana è stato portato all’attenzione grazie all’intervento del Comitato Pro Sanità Costa d’Amalfi, che ribadisce il rischio concreto che numerosi bambini possano restare senza un pediatra di riferimento, costringendo le famiglie a spostarsi in altri centri.

Una criticità che, secondo il Comitato, rischia di diventare ancora più rilevante con l’avvicinarsi della stagione estiva, quando il traffico e l’aumento dei flussi turistici rendono gli spostamenti ancora più difficili.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Tra le richieste avanzate alle istituzioni vi è quella di attivare rapidamente soluzioni concrete per evitare interruzioni del servizio e garantire una copertura territoriale più efficace. Della questione si occupa oggi il quotidiano La Città di Salerno. Ne abbiamo parlato con il collega Domenico Gramazio.

Ascolta
Domenico Gramazio su carenza pediatri in Costa d’Amalfi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento