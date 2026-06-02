In Costiera Amalfitana mancano i pediatri di base, allarme assistenza dal Comitato Pro Sanità. Il punto con La Città di Salerno

La questione della carenza dei Pediatri di Libera Scelta in Costiera Amalfitana è stato portato all’attenzione grazie all’intervento del Comitato Pro Sanità Costa d’Amalfi, che ribadisce il rischio concreto che numerosi bambini possano restare senza un pediatra di riferimento, costringendo le famiglie a spostarsi in altri centri.
Una criticità che, secondo il Comitato, rischia di diventare ancora più rilevante con l’avvicinarsi della stagione estiva, quando il traffico e l’aumento dei flussi turistici rendono gli spostamenti ancora più difficili.
Tra le richieste avanzate alle istituzioni vi è quella di attivare rapidamente soluzioni concrete per evitare interruzioni del servizio e garantire una copertura territoriale più efficace. Della questione si occupa oggi il quotidiano La Città di Salerno. Ne abbiamo parlato con il collega Domenico Gramazio.
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Domenico Gramazio su carenza pediatri in Costa d’Amalfi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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