In Campania tasso di occupazione dieci punti sotto la media nazionale. Il punto con Antonio Lombardi di Federcepicostruzioni

Situazione allarmante in Campania e Calabria: tasso di occupazione dieci punti sotto la media nazionale.
Il Mezzogiorno continua a restare indietro: Campania e Calabria sono le regioni con la situazione più allarmante. Secondo l’elaborazione dell’Ufficio Studi Federcepicostruzioni su dati Eurostat 2024, il tasso medio di occupazione in Italia si attesta al 67,1%, ma con fortissime disparità territoriali: le regioni del Nord superano ampiamente il 75%, mentre quelle del Sud non raggiungono in media il 55%. Campania e Calabria le regioni con la peggiore situazione: la prima, con un tasso di occupazione del 49,4%, è penultima in Italia, seguita dalla Calabria (48,5%). Sicilia (50,7%), Puglia (55,3%), Basilicata (60,4%) e Sardegna (61,7%) completano un quadro di grave difficoltà economica e occupazionale cui, pare, finanche il PNRR in corso di attuazione non hanno posto efficacemente rimedio (come pure era negli obiettivi del Piano). «Il divario Nord-Sud si conferma e si aggrava: il Mezzogiorno resta prigioniero di una cronica carenza infrastrutturale che penalizza gli investimenti, limita la crescita e disincentiva l’occupazione» dichiara Antonio Lombardi, presidente nazionale di Federcepicostruzioni, oggi nostro ospite in diretta
Ascolta
Lombardi su occupazione
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.