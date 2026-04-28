In Campania la Consulta regionale per la mobilità e i trasporti. Il punto con il presidente ANCI Morra

In Campania nasce la Consulta regionale per la mobilità e i trasporti.
“È una scelta importante e strategica, per la quale rivolgiamo un sentito apprezzamento al Vicepresidente e Assessore Mario Casillo e al Presidente Roberto Fico”. Cosi Francesco Morra, presidente Anci Campania, intervenendo in diretta oggi a Radio Alfa. Il presidente ANCI ha partecipato alla prima riunione della Consulta regionale per la mobilità. “La Consulta – ha detto – rappresenta uno strumento fondamentale per rafforzare un metodo basato su ascolto, programmazione e coprogettazione, coinvolgendo i territori e gli enti locali nella definizione delle politiche di mobilità. Per ANCI Campania è centrale il tema delle aree interne e delle comunità montane: serve un lavoro condiviso per contrastare lo spopolamento e garantire servizi adeguati, a partire proprio dal sistema dei trasporti”. Ecco l’intervista
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Morra su Consulta
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