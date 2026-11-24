Si è svolta ieri la cerimonia di consegna dei diplomi che ha chiuso il corso di formazione per gli psicologi che operano nel servizio di Psicologia di base in Campania, partito il 28 maggio scorso. La nostra regione è stata la prima in Italia a introdurre questo servizio, istituito con la legge regionale 35/2020, per offrire un primo livello di assistenza psicologica gratuita a tutti i cittadini, in stretta collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
I 150 psicologi in servizio in Campania, che hanno concluso il corso, sono quindi i primi e gli unici in Italia a ottenere questo titolo. Per il presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania, Armando Cozzuto, la presenza del presidente delle Regione Fico e dei dirigenti della sanità campana alla cerimonia ha un forte valore simbolico perché conferma la volontà della Regione di valorizzare questo servizio.
“La salute mentale è una componente fondamentale del benessere complessivo di ogni cittadino: tutelarla significa garantire un’assistenza pubblica accessibile e di qualità”, ha dichiarato il presidente della Regione Fico.
Dall’avvio del servizio nel 2023, fino a oggi, secondo i dati diffusi dall’Ordine regionale degli Psicologi, il servizio ha raggiunto oltre 58mila utenti e ha erogato circa 264mila prestazioni. I volumi più alti si sono registrati in provincia di Salerno, con 22.221 utenti e 63.844 prestazioni. I dati certificano una prevalenza dell’utenza femminile e una concentrazione della domanda nelle fasce 15-30 e 31-60 anni. La sintomatologia ansioso-depressiva è l’area di bisogno più ricorrente, seguita da disagi emotivi transitori ed eventi stressanti e dalle problematiche connesse alle fasi del ciclo di vita e all’adattamento.
“Le aziende sanitarie hanno fatto un grande lavoro nel cercare spazi e organizzare percorsi rispetto a un servizio completamente nuovo, inserendosi nella rete assistenziale attraverso l’interazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e attivando un percorso lineare e standardizzato, uguale per tutte le sette aziende sanitarie”, ha spiegato la vice presidente dell’Ordine degli psicologi della Regione Campania, Antonella Grandinetti, Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Asl Salerno, che questa mattina è stata nostra ospite in diretta.
Ascolta
Antonietta Grandinetti su fine corso psicologi di base
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.