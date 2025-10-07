In Campania due nuove leggi su Onconutrizione e Oncoriabilitazione. Il commento di Tommaso Pellegrino

In Campania due nuove leggi su Onconutrizione e Oncoriabilitazione.
Primo firmatario delle leggi su e , due pilastri importanti nel percorso di cura dei , il Consigliere regionale Tommaso Pellegrino. Una corretta alimentazione e percorsi riabilitativi adeguati sono parte integrante della terapia: migliorano ̀ , riducono gli effetti collaterali delle cure, favoriscono il recupero fisico e psicologico. Curare significa non soltanto combattere la malattia, ma accompagnare la persona nella sua interezza, con dignità, umanità e strumenti adeguati. Sono leggi che, oltre a rafforzare , mirano a valorizzare e promuovere il tema dell’ , un aspetto troppo spesso sottovalutato da chi è chiamato a legiferare e a prendere decisioni importanti per la vita dei pazienti.
Ne abbiamo parlato in diretta con il Consigliere regionale Pellegrino
Ascolta
Pellegrino su oncologia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.