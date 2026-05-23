In arrivo 30 medici al Pronto Soccorso degli ospedali salernitani. Le considerazioni di Andrea Pastore (FP Cisl)

23/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Rinforzi in arrivo ai pronto soccorso degli ospedali salernitani. L’Asl Salerno ha completato un passaggio importante avviando la procedura concorsuale per l’assunzione di trenta medici specializzati nell’area dell’emergenza-urgenza.

La decisione è stata formalizzata con una delibera firmata dal direttore generale della Asl Salerno, Sosto, che ha dato il via all’ammissione dei candidati che hanno risposto all’avviso pubblico. Il concorso, strutturato per titoli ed esami, ha visto la partecipazione di 30 professionisti, con l’obiettivo è quello di potenziare in modo concreto i reparti di Pronto Soccorso su tutto il territorio provinciale, da Scafati a Sapri, che negli ultimi anni hanno affrontato diverse difficoltà legate alla carenza di personale.
Abbiamo commentato l’attesa notizia con il segretario provinciale della Funzione Pubblica Cisl-Salerno, Andrea Pastore.

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Ascolta
Andrea Pastore su assunzione medici al pronto soccorso
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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