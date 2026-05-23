In arrivo 30 medici al Pronto Soccorso degli ospedali salernitani. Le considerazioni di Andrea Pastore (FP Cisl)

Rinforzi in arrivo ai pronto soccorso degli ospedali salernitani. L’Asl Salerno ha completato un passaggio importante avviando la procedura concorsuale per l’assunzione di trenta medici specializzati nell’area dell’emergenza-urgenza.
La decisione è stata formalizzata con una delibera firmata dal direttore generale della Asl Salerno, Sosto, che ha dato il via all’ammissione dei candidati che hanno risposto all’avviso pubblico. Il concorso, strutturato per titoli ed esami, ha visto la partecipazione di 30 professionisti, con l’obiettivo è quello di potenziare in modo concreto i reparti di Pronto Soccorso su tutto il territorio provinciale, da Scafati a Sapri, che negli ultimi anni hanno affrontato diverse difficoltà legate alla carenza di personale.
Abbiamo commentato l’attesa notizia con il segretario provinciale della Funzione Pubblica Cisl-Salerno, Andrea Pastore.
Ascolta
Andrea Pastore su assunzione medici al pronto soccorso
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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