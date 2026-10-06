In anticipo anche la nuova campagna olearia, poco prodotto ma qualità ancora buona. Il punto con Antonio Costantino (Confagricoltura)

06/10/2026 Economia, Primo Piano Nessun commento
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Come per altre campagne di raccolta quest’anno sarà anticipata anche la nuova campagna olearia con la consapevolezza che il settore sta vivendo una trasformazione profonda. Le temperature elevate registrate negli ultimi mesi stanno determinando un anticipo significativo dei tempi di maturazione delle olive, che potranno essere pronte per la raccolta e la molitura molto in anticipo.

Federolio, associazione del commercio oleario italiano, auspica che le istituzioni prendano atto di questa situazione e adeguino la disciplina alla nuova situazione climatica per non creare problemi e mancate opportunità a tutta la filiera olivicolo olearia italiana.

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Stando alle previsioni, sul piano quantitativo si stima un calo di circa il 20% rispetto allo scorso anno, ma la qualità sarà buona se non interverranno altri condizioni climatiche negative. Ne abbiamo parlato in diretta con il presidente di Confagricoltura Salerno, Antonio Costantino.

Ascolta
Antonio Costantino su anticipo campagna olearia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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