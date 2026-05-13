In 100 negli uffici invece che in corsia, i vertici del Ruggi di Salerno revocano gli incarichi amministrativi non dovuti

Sarebbero circa 100 i dipendenti dell’Azienda ospedaliera Ruggi di Salerno che invece di lavorare in corsia sono addetti amministrativi negli uffici della stessa azienda in maniera irregolare. Dopo averli individuati i vertici ospedalieri hanno inviata loro una comunicazione per richiamarli in corsia. Dove previsto sarà anche recuperata l’indennità percepita in più che non era dovuta.
Il caso, già denunciato nei mesi scorsi da alcuni sindacati in tutti gli ospedali della Asl Salerno, ora trova un primo atto concreto all’ospedale di Salerno. Ne parla oggi il quotidiano L’Ora della Sera. Lo abbiamo commentato questa mattina con il collega Andrea Pellegrino.
Ascolta
Andrea Pellegrino su imboscati all’ospedale Ruggi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.