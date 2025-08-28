Improvvisa frana nel centro abitato di Serre, annullato il concerto di Prezioso

Paura ieri pomeriggio a Serre dove è improvvisamente franata una strada di accesso alla piazza Ennio D’Aniello, dove ieri sera era in programma il concerto del dj Prezioso.
Si è reso necessario lo sgombero delle persone che erano già sul posto per il rischio crollo della stessa piazza. Chiuso anche l’intero centro abitato. Sul posto Polizia Municipale e Vigili del Fuoco.
Dal Comune hanno spiegato che la frana è stata causata da una infiltrazione da rete fognaria, nascosta, probabilmente da anni. L’evento è stato rinviato a data da stabilire in attesa della messa in sicurezza dell’intera area.
