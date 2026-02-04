Imprese verdi e green jobs, Campania prima al Sud. I dati di Legambiente li abbiamo commentati con Michele Buonomo

La Campania è la prima regione del Sud per numero di imprese eco-investitrici. Tra il 2019 e il 2024 se ne contano quasi 51mila pari al 38% del totale delle imprese della regione.
Si registra anche un incremento record di nuovi contratti green jobs: in 10 anni si è passati da 3.100 ai 152.400 circa nel 2024. Salerno è al 12° posto con quasi 11mila imprese green, pari a circa il 38% del totale imprese della provincia. Tra le prime 20 province italiane per contratti green jobs c’è anche Salerno.
I dati sono stati presentati ieri da Legambiente Campania nell’ambito di “Green Energy Revolution” i percorsi di educazione energetica rivolti alle scuole della Campania. Abbiamo commentato questi dati con Michele Buonomo, già presidente di Legambiente Campania, componente del direttivo nazionale.
Michele Buonomo su rivoluzione verde in Campania
