Imprese rosa in crescita, in provincia di Salerno sono circa 28.000. Il punto con Il Mattino di Salerno

La Campania si conferma regione leader in Italia per l’imprenditoria femminile, guidando la classifica nazionale con un contributo significativo alla quota di circa il 37% di imprese a guida femminile nel Mezzogiorno.
Lo scorso anno, in Campania, le imprese femminili censite sono state circa 136 mila, di cui quasi 28 mila in provincia di Salerno, seconda provincia campana dopo Napoli per numero d’imprese a guida rosa, in pratica quasi un’azienda su quattro è condotta da donne.
Le imprese femminili in Campania operano prevalentemente nei settori dei servizi, del commercio e del turismo (circa il 39%), con una presenza crescente anche nella meccanica (25%) e nel settore alimentare (8%).
Abbiamo fatto il punto sulle imprese a conduzione femminile con il collega del Mattino di Salerno, Nico Casale.
