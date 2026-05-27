Imprese, la Campania è la regione più giovane d’Italia. Il punto con Antonio Sada, presidente Confindustria Salerno

La Campania è la regione più giovane d’Italia, con un’età media di 44,5 anni contro un dato nazionale di 46,9 anni.
Il suo sistema imprenditoriale riflette questa situazione. L’età media dei titolari di Piccole e Medie Imprese in Campania si attesta infatti a 52,3 anni, contro un livello nazionale che tocca quota 56,4 anni. Il 26% degli imprenditori che guidano piccole e medie imprese nella regione è over 60, il 14% è over 65 e il 7% risulta essere over 70. Dati, come già anticipato, inferiori rispetto alla media nazionale. Va però sottolineata una tendenza, ossia che anche la regione campana è interessata all’invecchiamento della popolazione che interessa tutta Italia. Dati ISTAT alla mano, l’età media in Campania sta crescendo progressivamente: nel 2024 si attestava a 44,5 anni, contro i 44,2 del 2023 e i 43,9 del 2022. La provincia campana “più anziana” è Benevento, dove il 30% dei titolari ha superato la soglia dei 60 anni, seguita da Avellino (29%), Salerno (28%), Napoli (25%) e Caserta (24%). Benevento raggiunge la doppia cifra anche per quanto riguarda la quota di over 70, al 10%. Abbiamo fatto il punto con Antonio Sada, presidente di Confindustria Salerno.
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Sada su imprese
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