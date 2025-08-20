Imprese artigiane campane sempre più vittime del cybercrime, considerazioni e consigli con il presidente Franco Risi

In Campania gli episodi di cybercrime, i reati sul web, contro le aziende in 4 anni sono cresciuti del 29%, quasi in linea con la media dell’intero Mezzogiorno che si attesta al 33% anche se in misura inferiore a quella nazionale pari al 45,5.
A tracciare il quadro è Confartigianato che ha rilevato il trend di truffe, frodi e aggressioni on line subite dagli imprenditori tra il 2019 e il 2023. Tra gli effetti degli incidenti informatici in seguito a un cyber attacco ci sono la distruzione o la divulgazione di dati.
Le imprese italiane sembrano comunque essere consapevoli della necessità di proteggere il patrimonio dei propri dati. Nel 2024, oltre il 42% delle aziende ha investito in sicurezza informatica, anche adottando strumenti di intelligenza artificiale. Nonostante questo, soltanto il 32% degli imprenditori adotta almeno 7 delle 11 misure di sicurezza monitorate dall’Istat.
Ad ostacolare l’impegno per difendersi dalle minacce informatiche è la carenza di competenze adeguate sul mercato del lavoro. Abbiamo fatto un riflessione e cercato di capire meglio la situazione con il presidente di Confartigianato Salerno, Franco Risi, intervenuto questa mattina in diretta su Radio Alfa.
Franco Risi su cybercrime imprese
