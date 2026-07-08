Imprese agricole campane alle prese con la siccità, aumentano i costi per irrigare i campi. Il punto con Fabrizio Marzano (Confagricoltura)

08/07/2026 Economia, Primo Piano Nessun commento
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“La siccità sta mettendo in ginocchio le imprese agricole campane. I costi per irrigare i campi e garantire l’acqua agli allevamenti sono ormai insostenibili. Chiediamo alla Regione un intervento immediato, utilizzando gli strumenti già previsti dalla normativa, per evitare perdite produttive e salvaguardare raccolti, allevamenti e occupazione”.

Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano, inviando una comunicazione all’Assessore regionale all’Agricoltura per chidere l’assegnazione straordinaria di quantitativi aggiuntivi di gasolio agricolo agevolato per le aziende del territorio, alla luce della prolungata emergenza siccità che sta interessando la Campania.  Questa mattina, abbiamo affrontato la problematica in diretta con il presidente Marzano.

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Fabrizio Marzano su siccità e costi aziende agricole
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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