Impresa in bici riuscita, i salernitani Beltotti e Morena hanno percorso 1.400 km in 7 giorni

Impresa riuscita: gli appassionati, non professionisti, di ciclismo Michele Beltotti di Sala Consilina e Giuseppe Morena di Buonabitacolo, ieri pomeriggio, hanno scalato il Passo dello Stelvio, sulle Alpi, riuscendo a percorrere 1.400 km in bicicletta in 7 giorni.
Il 20 agosto sono partiti da Sala Consilina andando anche oltre il programma come ci hanno raccontato in diretta questa mattina. Li avevamo già ospitati in occasione della terza tappa con arrivo a Cesenatico. Il giorno dopo la Romagna è stata devastata dal maltempo. Sono stati fortunati, ma non sono mancate le difficoltà. Il tratto più duro dell’impresa è sicuramente la “Cima Coppi”, la salita con la maggiore altitudine a 2.760 metri.
Abbiamo raccolto la loro grande soddisfazione per avercela fatta nella diretta di questa mattina.
Ascolta
Beltotti e Morena su impresa in bici
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
LEGGI ANCHE: “Dal Vallo di Diano allo Stelvio, l’impresa ciclistica di Michele Beltotti e Giuseppe Morena”
