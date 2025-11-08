Imprenditori agricolti under 35 in crescita, trend positivo al Sud. Il punto con Antonio Costantino (Confagricoltura Salerno)

Gli occupati under 35 nel settore agricolo in Italia sono cresciuti del 18%, nel secondo trimestre dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, raggiungendo quota 122mila.
Le aziende agricole condotte da under 35 sono circa 50mila, in gran parte concentrate nel Mezzogiorno. In Campania sono quasi 5mila.
A trainare questa crescita non sono più soltanto le mansioni tradizionali, ma soprattutto l’evoluzione del settore verso la digitalizzazione e la multifunzionalità. Emergono anche figure professionali inedite legate all’intelligenza artificiale applicata ai campi, o gli esperti di biotecnologie per lo sviluppo di varietà più resistenti, come quelle derivate dalle Tecnologie di evoluzione assistita. Su questo nuovo trend nel mondo agricolo abbiamo sentito il presidente di Confagricoltura Salerno, Antonio Costantino.
Ascolta
Antonio Costantino su under 35 in agricoltura
