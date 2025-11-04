Imprenditore della Valle dell’Irno collegato a clan, scatta sequestro da 2,5 mln

Sequestrati stamani beni e disponibilità finanziarie per un valore di 2,5 milioni di euro riconducibili ad un imprenditore di Mercato San Severino. Il provvedimento è stato eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia di Salerno su ordine della Sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno.

Il sequestro arriva al termine di una complessa attività d’indagine condotta dalla DIA di Salerno, finalizzata alla ricostruzione del profilo di pericolosità sociale dell’imprenditore, ritenuto elevato e continuativo nel periodo tra il 2009 e il 2021. Secondo gli investigatori, l’imprenditore è indiziato di appartenenza al clan “Desiderio”, gruppo camorristico attivo nella Valle dell’Irno. L’uomo, già coinvolto in un procedimento penale per reati fallimentari, sarebbe stato ritenuto socialmente pericoloso.

Sotto sequestro sono finiti un opificio, due compendi aziendali operanti nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per fiere ed eventi, una ditta individuale di ristorazione, quote di un fondo pensione e buoni postali.

