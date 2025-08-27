Stop all’impianto per l’ingrasso dei tonni a Battipaglia, il commento di Greenpeace

L’amministrazione comunale di Battipaglia ha avviato la procedura di annullamento della concessione rilasciata alla Tuna Sud che aveva chiesto di occupare uno specchio d’acqua di circa 49mila metri quadrati, a sette chilometri dalla costa, per realizzare un impianto di ingrasso del tonno rosso.
A seguito della richiesta di verifiche avanzata lo scorso 21 agosto dalla sindaca Cecilia Francese e dall’assessore Vincenzo Chiera, è emerso che l’area individuata ricade al di fuori delle acque territoriali di Battipaglia, in contrasto con quanto dichiarato dal proponente.
Il rapporto “Caccia all’oro rosso” di Greenpeace ha acceso i riflettori sul business degli impianti di ingrasso del tonno rosso in Italia e sul “caso” Battipaglia. L’organizzazione ambientalista ribadisce la richiesta di regole chiare e condivise per la gestione dello spazio marittimo, definito “bene comune”. Senza normative adeguate – avverte Greenpeace – l’acquacoltura intensiva rischia di arricchire poche aziende a scapito dell’ecosistema mediterraneo, già sottoposto a forti pressioni antropiche.
Ne abbiamo parlato con Valentina Di Miccoli, referente Greenpeace per le questioni legate al mare.
Ascolta
Di Miccoli su tonni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.