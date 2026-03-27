Impiantato al Ruggi, primo in Campania, un pacemaker senza fili di ultimissima generazione

27/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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E’ stato impiantato per la prima volta in Campania, presso il Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, presso l’UOSD di Elettrofisiologia e Aritmologia, diretta dal Dr.Fabio Franculli, il ‘Micra AV2’, il pacemaker senza fili di ultima generazione, con migliorate caratteristiche strutturali.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel campo della cardiostimolazione, in quanto il dispositivo, dalle dimensioni estremamente ridotte (10 volte più piccolo di un pacemaker tradizionale), garantisce una notevole durata della batteria e introduce avanzate capacità tecnologiche, tra cui la sincronizzazione tra le due cavità del cuore atrio e ventricolo anche a frequenze cardiache più elevate.

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Questo requisito lo rende particolarmente adatto anche ai pazienti più giovani ampliando significativamente le possibilità terapeutiche. Inoltre, considerata l’assenza di ferite, tasche sottocutanee o elettrocateri all’interno delle cavità cardiache, si riducono drasticamente le possibili complicanze, soprattutto quelle infettive.
L’intervento, eseguito con successo, rappresenta un passo avanti decisivo nell’innovazione clinica e nell’offerta di cure all’avanguardia per il nostro territorio. 

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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