Impennata dei costi energetici, si ferma l’autotrasporto. Il commento del responsabile regionale Cisl per la Logistica

L’impennata dei costi energetici, dovuta alla guerra in Medio Oriente, sta mettendo in difficoltà il settore dei trasporti, sia quello aereo che quello via mare e su gomma.
Da oggi al 25 aprile gli autotrasportatori fermano i loro mezzi, sulla scia di analoghe iniziative già in atto in altri Paesi, come confermato dall’associazione di categoria Trasportounito.
La CGIA di Mestre evidenzia come l’annuncio del fermo dell’autotrasporto è solo l’ultimo campanello d’allarme di un settore in affanno, dove la protesta non è più episodica, ma il sintomo di una crisi profonda e persistente. E nei prossimi mesi, la situazione potrebbe addirittura peggiorare.
Secondo le stime dell’Ufficio studi della CGIA, infatti, un’impresa su cinque rischia di chiudere entro la fine dell’anno, schiacciata da una crisi di liquidità sempre più soffocante. Se il prezzo del diesel dovesse rimanere costantemente sopra i 2 euro al litro sino alla fine del 2026, non c’è speranza. I numeri sono impietosi: a fronte di 67.350 imprese del settore dell’autotrasporto presenti in Italia, oltre 13.000 di queste potrebbero essere costrette ad arrendersi entro la fine di quest’anno, lasciando i propri automezzi fermi nei piazzali.
Ne abbiamo parlato con Massimo Stanzione, Segretario di Salerno della FIT CISL, con delega Regionale al settore merci e logistica.
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sciopero autotrasporto
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