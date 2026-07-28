Immigrazione clandestina, 22 indagati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. Il punto con La Città

28/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Vendeva permessi di soggiorno, anche a caro prezzo, la rete criminale che favoriva l’immigrazione clandestina, smantellata da Carabinieri e Finanza, a Salerno e in altre 9 province italiane. Eseguiti 18 arresti ai domiciliari e notificati 4 obblighi di firma presso la polizia  giudiziaria.

Gli indagati, secondo la DDA di Salerno,  erano capaci di operare in Italia e all’estero, generando un giro d’affari illecito di diversi milioni di euro. Interessati dalle fittizie richieste di nullaosta al lavoro, centinaia di cittadini extracomunitari, disposti a pagare elevate somme di denaro per ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia. La rete si avvaleva anche di aziende compiacenti, liberi professionisti e intermediari che si occupavano di reperire e formare la falsa documentazione per il buon esito delle istanze o, dietro compenso, nel corso dei ‘click day’, di inoltrare telematicamente le richieste. Questa mattina, ne abbiamo parlato con Domenico Gramazio, collega de La Città di Salerno.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

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Domenico Gramazio su immigrazione clandestina
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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