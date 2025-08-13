Imbarcazione sugli scogli ad Acciaroli, salvati gli occupanti

13/08/2025

Ieri ad Acciaroli, frazione di Pollica, un’imbarcazione è finita sugli scogli a pochi metri dal nuovo lungomare.

L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha fortunatamente provocato feriti. Gli occupanti del natante sono rimasti illesi, riportando solo un grande spavento. Sul posto è intervenuto il personale dell’ufficio marittimo locale, che ha coordinato le operazioni di disincaglio.

Con l’aiuto di altre due imbarcazioni, il mezzo è stato liberato e trainato fino al porto.

