Il Vallo di Diano protagonista a “Open Outdoor Experiences 2026”: tra turismo sostenibile e la sfida di “Vallo Immersivo”

La Comunità Montana Vallo di Diano conferma ufficialmente la propria presenza istituzionale alla quarta edizione di Open Outdoor Experiences, il salone delle attività all’aria aperta, che si terrà presso il NEXT di Paestum nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2026.
Dopo un periodo di intenso lavoro su tavoli strategici — dalla costruzione della DMO Cilento e Vallo di Diano alla definizione della nuova Strategia Territoriale per le Aree Interne (SNAI) — l’Ente Montano sceglie la vetrina di Paestum per presentare una narrazione corale del territorio.
“Abbiamo ritenuto imprescindibile garantire al nostro territorio una vetrina di eccellenza” dichiara l’assessore al Turismo Antonio Pagliarulo “Mettiamo questo spazio a disposizione di comuni, pro loco, guide e operatori per promuovere capillarmente ogni singola attività e potenzialità del comprensorio”.
Il Presidente della Comunità Montana, Vittorio Esposito, sottolinea come la partecipazione sia il frutto di una forte sinergia con i principali attori locali: dal GAL Vallo di Diano al Distretto del Commercio Diffuso, passando per il Consorzio Pro Loco, la Diocesi Teggiano-Policastro e gli operatori privati. “Insieme possiamo raggiungere traguardi importanti” ha rimarcato il presidente Esposito.
L’offerta turistica si concentra sul turismo lento, con il consolidato Cammino del Negro (150 km attraverso 15 comuni) e la rete dei Santuari di Montagna. In questo contesto si inseriscono tre progetti strategici SNAI:
1. Parco della Cultura e Rete dei Santuari .
2. Parco della Cultura e Archeologia Viva.
3. Parco dello Sport e Parco della Cerreta.
Fiore all’occhiello della nuova visione è “Vallo Immersivo”: un circuito che collegherà i 15 borghi storici attraverso video mapping e illuminazione architetturale, candidandosi a diventare la più grande galleria d’arte digitale d’Europa.
Il momento centrale della partecipazione sarà il convegno: “Vallo di Diano 5.0. Una Strategia in ‘Cammino’ nel cuore verde delle Aree Interne” Sabato 11 aprile, ore 14:00 – Sala Cervati (NEXT, Paestum).
Il dibattito, moderato dall’assessore Antonio Pagliarulo, vedrà la partecipazione di: Massimo Padovano (IFEL Campania), Simona Paolillo (CNA Salerno), Maria Pagano (GAZANIA APS), Marianna Iannone (ArcheoArte), Angelofabio Attolico (Rete dei Cammini del Sud), Josefhmari Biscotti (Assessore Sala Consilina), Antonio Fortunati (Assessore Padula), Elio Guadagno (Consigliere Provinciale) e del presidente Vittorio Esposito.
Associazioni, Operatori Turistici e Guide del Territorio che desiderino essere presenti nello stand con materiali o iniziative sono invitato a contattare i referenti ai numeri indicati per aderire e contribuire alla promozione del territorio:
Giuseppe: 338 307 2487 – Giovanni: 331 539 9892 – Josephmari: 349.8713124
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