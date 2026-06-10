Il Tribunale Nazionale Antidoping sospende il calciatore granata Golemic

Un fulmine a ciel sereno inatteso per la Salernitana.
Il Tribunale Nazionale Antidoping ha disposto la sospensione cautelare del calciatore Vladimir Golemić, tesserato FIGC, accogliendo l’istanza avanzata dalla Procura Nazionale Antidoping.
Il provvedimento è stato emesso per la presunta violazione degli articoli 2.1 e 2.2 del Codice Sportivo Antidoping, ovvero per la presenza di una sostanza vietata nel campione biologico dell’atleta e per utilizzo o tentato utilizzo di una sostanza o di un metodo proibito.
In attesa della definizione della vicenda e degli eventuali successivi pronunciamenti degli organi competenti, il difensore serbo è stato sospeso in via cautelare.
La misura adottata dal Tribunale Nazionale Antidoping è un provvedimento temporaneo e quindi non costituisce una decisione definitiva sulla posizione del calciatore. Saranno poi gli organi competenti, nelle prossime fasi del procedimento, a dover decidere.
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