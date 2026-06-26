Il terremoto in Venezuela ha colpito anche la comunità di salernitani presente nel paese, la testimonianza di un angrese

Il drammatico terremoto che ha sconvolto, due giorni fa, il Venezuela, con due fortissime scosse, ha toccato anche la comunità di salernitani di prima e seconda generazione che vivono nel paese.
Tra le testimonianze, quella raccolta nella giornata d ieri, da Sestante Tv, di Vincenzo Lambiase, originario di Angri che lavora e vive a Caracas. L’uomo si è miracolosamente salvato. Per lavoro, infatti, due giorni fa si era allontanato dalla capitale, la città più colpita.
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testimonianza caracas
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