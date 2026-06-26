Il terremoto in Venezuela ha colpito anche la comunità di salernitani presente nel paese, la testimonianza di un angrese

26/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Il drammatico terremoto che ha sconvolto, due giorni fa, il Venezuela, con due fortissime scosse, ha toccato anche la comunità di salernitani di prima e seconda generazione che vivono nel paese. 

Tra le testimonianze, quella raccolta nella giornata d ieri, da Sestante Tv, di Vincenzo Lambiase, originario di Angri che lavora e vive a Caracas. L’uomo si è miracolosamente salvato. Per lavoro, infatti, due giorni fa si era allontanato dalla capitale, la città più colpita.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ascolta
testimonianza caracas
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Lascia un Commento