Il Questore Conticchio saluta la città. “Un’esperienza più che positiva, non fate finta di non vedere”

Il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha salutato oggi la città e i giornalisti nel corso della sua ultima conferenza stampa prima di lasciare l’incarico dopo quattro anni. Da lunedì la Questura di Salerno verrà guidata per la prima volta da una donna: Olimpia Abbate, 61 anni, attualmente in servizio presso la Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma.
“Ho sognato fin da piccolo di fare lo sbirro e qualcuno mi ha definito ‘lo sbirro dal volto umano’: credo non abbia sbagliato”. Ha detto.
Tracciando il bilancio del suo mandato, Conticchio ha parlato di un’esperienza “più che positiva”, sottolineando la piena sintonia istituzionale con la Prefettura e il lavoro di squadra con Carabinieri e Guardia di Finanza per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.
Ha ricordato come l’ascolto delle istanze dei cittadini sia stato il principio guida della sua azione, lanciando un appello a “non far finta di non vedere” e ad “abbattere la cultura dell’indifferenza”, invitando tutti a non voltarsi dall’altra parte davanti a episodi di violenza o a persone in difficoltà.
Sono le parole raccolte da Alessandro Mazzaro
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saluto questore
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