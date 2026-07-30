Il Questore Conticchio saluta la città. “Un’esperienza più che positiva, non fate finta di non vedere”

30/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha salutato oggi la città e i giornalisti nel corso della sua ultima conferenza stampa prima di lasciare l’incarico dopo quattro anni. Da lunedì la Questura di Salerno verrà guidata per la prima volta da una donna: Olimpia Abbate, 61 anni, attualmente in servizio presso la Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma.

“Ho sognato fin da piccolo di fare lo sbirro e qualcuno mi ha definito ‘lo sbirro dal volto umano’: credo non abbia sbagliato”. Ha detto.

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Tracciando il bilancio del suo mandato, Conticchio ha parlato di un’esperienza “più che positiva”, sottolineando la piena sintonia istituzionale con la Prefettura e il lavoro di squadra con Carabinieri e Guardia di Finanza per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.
Ha ricordato come l’ascolto delle istanze dei cittadini sia stato il principio guida della sua azione, lanciando un appello a “non far finta di non vedere” e ad “abbattere la cultura dell’indifferenza”, invitando tutti a non voltarsi dall’altra parte davanti a episodi di violenza o a persone in difficoltà.
Sono le parole raccolte da Alessandro Mazzaro 

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saluto questore
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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