Il primo murale tributo a Giorgio Armani, nel mondo, realizzato a Piacenza dall’artista salernitano Kotè

È stato inaugurato qualche giorno fa a Piacenza il primo murale-tributo a Giorgio Armani, opera del pittore e urban artist salernitano Kotè (Antonio Cotecchia).
L’opera, dalle dimensioni di 27 metri di altezza per 11 di larghezza, è stata realizzata sulla facciata di una palazzina nel quartiere Farnesiana nell’imminenza del compleanno dello stilista che, scomparso il 4 settembre 2025, avrebbe compiuto 92 anni, tre giorni fa. L’opera di Kotè è atto conclusivo di un percorso multidisciplinare promosso dall’associazione senza scopo di lucro ArteViva ETS, che ha unito arte urbana, impegno sociale e alta formazione.
Il progetto si pone l’obiettivo di raccontare e valorizzare la straordinaria vicenda personale e professionale di Giorgio Armani,rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni e alle donne, da sempre muse ispiratrici dello stilista.
Kotè è stato ospite oggi a Radio Alfa
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murale Armani
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