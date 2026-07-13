Il primo murale tributo a Giorgio Armani, nel mondo, realizzato a Piacenza dall’artista salernitano Kotè

13/07/2026 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
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È stato inaugurato qualche giorno fa a Piacenza il primo murale-tributo a Giorgio Armani, opera del pittore e urban artist salernitano Kotè (Antonio Cotecchia).

L’opera, dalle dimensioni di 27 metri di altezza per 11 di larghezza, è stata realizzata sulla facciata di una palazzina nel quartiere Farnesiana nell’imminenza del compleanno dello stilista che, scomparso il 4 settembre 2025, avrebbe compiuto 92 anni, tre giorni fa. L’opera di Kotè è atto conclusivo di un percorso multidisciplinare promosso dall’associazione senza scopo di lucro ArteViva ETS, che ha unito arte urbana, impegno sociale e alta formazione.

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Il progetto si pone l’obiettivo di raccontare e valorizzare la straordinaria vicenda personale e professionale di Giorgio Armani,rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni e alle donne, da sempre muse ispiratrici dello stilista. 

Kotè è stato ospite oggi a Radio Alfa 

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murale Armani
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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