Il Museo Archeologico Provinciale dell’Agro non rischia la chiusura, la precisazione dell’associazione Noukria

Il Museo Archeologico Provinciale dell’Agro Nocerino non rischia alcuna chiusura. A chiarirlo è l’associazione culturale Noukria, intervenuta per smentire le voci riguardo una presunta raccolta firme per salvare la struttura.
Non esiste alcune petizione giacchè non vi è nessun provvedimento da parte della Provincia di Salerno che possa far pensare alla chiusura del museo. La struttura, ospitata all’interno dello storico Convento di Sant’Antonio in piazza Sant’Antonio, continua regolarmente le proprie attività e rappresenta uno dei principali punti di riferimento culturali del territorio.
Il museo custodisce importanti testimonianze della storia dell’antica Nuceria Alfaterna, con reperti che coprono un arco temporale compreso tra il VI secolo a.C. e il II secolo d.C., provenienti da campagne di scavo e da prestigiose collezioni private.
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