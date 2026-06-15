Il Museo Archeologico Provinciale dell’Agro non rischia la chiusura, la precisazione dell’associazione Noukria

15/06/2026 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
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Il Museo Archeologico Provinciale dell’Agro Nocerino non rischia alcuna chiusura. A chiarirlo è l’associazione culturale Noukria, intervenuta per smentire le voci riguardo una presunta raccolta firme per salvare la struttura.

Non esiste alcune petizione giacchè non vi è nessun provvedimento da parte della Provincia di Salerno che possa far pensare alla chiusura del museo. La struttura, ospitata all’interno dello storico Convento di Sant’Antonio in piazza Sant’Antonio, continua regolarmente le proprie attività e rappresenta uno dei principali punti di riferimento culturali del territorio.

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Il museo custodisce importanti testimonianze della storia dell’antica Nuceria Alfaterna, con reperti che coprono un arco temporale compreso tra il VI secolo a.C. e il II secolo d.C., provenienti da campagne di scavo e da prestigiose collezioni private.

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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