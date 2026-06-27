Illustrati i risultati della app YouPol a Salerno. Operativo anche il canale WhatsApp. L’intervista al questore Conticchio

Il questore di Salerno Giancarlo Conticchio ha illustrato oggi i risultati conseguiti attraverso l’applicazione YouPol e ha annunciato l’attivazione del nuovo canale WhatsApp della Polizia di Stato. L’app, attiva dal 2017, consente ai cittadini di segnalare episodi di bullismo, violenza di genere, spaccio di stupefacenti e situazioni di degrado urbano. Migliaia gli utenti registrati in provincia.
L’app integra la geolocalizzazione del chiamante — trasmette le coordinate esatte del cellulare, utile in emergenze o in caso di smarrimento in zone isolate — e consente le segnalazioni anche ai non udenti.
La registrazione può avvenire con nome e cognome oppure in forma anonima. Le segnalazioni che riguardano situazioni di disagio economico familiare vengono girate al Comune o alla Caritas.
Il canale WhatsApp, voluto dal Capo della Polizia e lanciato ieri a livello nazionale, è stato attivato oggi su scala provinciale: fornirà informazioni in tempo reale sulle attività della polizia e consigli pratici ai cittadini, affiancandosi a YouPol come ulteriore strumento di prossimità digitale tra istituzione e territorio.
Ascolta l’intervista al questore realizzata da Alessandro Mazzaro
Conticchio su YouPol
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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