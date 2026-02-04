Illegalità e violenza nelle scuole, riunione in Prefettura a Salerno

Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ieri, ha riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a contrasto dei fenomeni di illegalità e violenza che potrebbero verificarsi all’interno degli istituti scolastici della provincia.
Previsto l’avvio di un confronto con la comunità scolastica attraverso l’istituzione di un tavolo di lavoro che si riunirà a breve in Prefettura con la partecipazione dell’Ufficio Scolastico Regionale. I docenti saranno “accompagnati” in un percorso di gestione di situazioni critiche grazie al riconoscimento di segnali che possano essere considerati “sentinella” e “spia” di situazioni di fragilità da parte dei ragazzi.
Sarà avviata inoltre una mappatura delle scuole, individuando le situazioni più a rischio e verranno pianificati controlli a campione. Nelle situazioni più gravi potrà essere disposto l’impiego di strumenti di controllo agli accessi degli edifici, incluso il ricorso a dispositivi manuali per prevenire il possesso o l’introduzione di armi.
