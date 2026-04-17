Il giallo irrisolto della scomparsa di Gerardo Locuratolo, svanito nel nulla esattamente un anno fa

Un anno fa, nella notte tra il 16 e il 17 aprile, scompariva nel nulla Gerardo Locuratolo, 54enne di Battipaglia.
Della vicenda si è occupata, in più riprese, anche la trasmissione “Chi l’ha visto?”.
Un “giallo” irrisolto.
La sera del 16, l’uomo avvisò l’anziana madre che avrebbe accompagnato “qualcuno” ad Eboli. Per arrotondare, Gerardo, faceva una sorta di servizio taxi. Dopo una telefonata con cui rassicurava la madre, il telefono è rimasto muto. Dopo la denuncia di scomparsa, è stata ritrovata la sua Volkswagen Polo, a Borgo San Cesareo, nel comune di Albanella. Finestrino lato passeggero spaccato, ruote della vettura squarciate. Le indagini hanno escluso l’ipotesi di un incidente, suggerendo un probabile atto punitivo. All’interno dell’abitacolo, i documenti di Gerardo e la ricevuta di un bonifico che non apparterrebbe a lui. Nessuna traccia di lotta o segni di sangue.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.